Бразилия

Футболист получил статус свободного агента.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Веллингтон Нем пройдет просмотр в бразильском Васку да Гама.

По информации издания Globoesporte, футболист договорился о прохождении просмотра с руководством клуба.

Футболист будет заниматься на базе клуба, а после, спустя некоторое время, тренерский штаб и боссы Васку решат, стоит ли подписывать контракт с Немом.

Стоит отметить, что Васку будет в следующем сезоне выступать в бразильской Серии В. Уточняется, что у клуба скромный бюджет на сезон.

Напомним, Веллингтон Нем выступал за донецкий Шахтер с 2013 по 2020 год. В 2020-м он получил статус свободного агента и уже семь месяцев перебывает без клуба.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.