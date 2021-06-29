Бразилия

24-летний защитник стал полноценным игроком бразильского клуба.

Атлетико Минейро подписал полноценный контракт с защитником Севильи Гильерме Араной. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Предыдущий сезон 24-летний бразилец провел в бразильском клубе на правах аренды. Теперь он подписал полноценное соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года.

В текущей кампании Арана провел шесть поединков из семи, но пока без результативных действий.

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