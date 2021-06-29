Бразилия 29 июня 2021, 21:09 Атлетико Минейро выкупил Арану у Севильи 24-летний защитник стал полноценным игроком бразильского клуба. Гильерме Арана, ФК Атлетико Минейро 29 июня 2021, 21:09 Атлетико Минейро подписал полноценный контракт с защитником Севильи Гильерме Араной. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба. Предыдущий сезон 24-летний бразилец провел в бразильском клубе на правах аренды. Теперь он подписал полноценное соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clube Atlético Mineiro 😷 (@atletico) В текущей кампании Арана провел шесть поединков из семи, но пока без результативных действий. Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы. Люди Гильерме Арана Команды Атлетико Минейро Севилья Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте