Испания

Функционер лишний раз подтвердил, что наставник останется в клубе.

Ни для кого не является секретом, что начало летнего трансферного окна для лондонского Тоттенхэма посвящено поискам наиболее важной персоны в клубе — главного тренера.

Однако менеджмент клуба так и не смог договориться с Дженнаро Гаттузо и Паулу Фонсекой, благодаря чему "шпоры" вновь стали объектом для насмешек со стороны фанатов остальных клубов английской Премьер-лиги.

Однако, лондонский клуб не собирается оставлять попытки таки заключить соглашение с одним из наставников уже в ближайшее время, а наряду с недавно появившейся информацией об интересе Тоттенхэма по отношению к главному тренеру Брайтона Грэму Поттеру, президент андалузской Севильи выступил с неожиданным заявлением в эфире испанского радио El Larguero.

Оказалось, что английский коллектив также выходил с предложением и на наставника "нервионцев" Хулена Лопетеги, но получил решительный отказ от специалиста: "Хулен позвонил мне и рассказал, что у него были предложения, о которых он и подумать не мог. Тоттенхэм предлагал баснословные суммы, но он заверил меня, что прекрасно отдает отчет тому, ради чего работает в Севилье.

Я верю в Лопетеги, а он верит в наш проект. Мы уже ударили по рукам относительно контракта на два года, а сейчас я совершенно не сомневаюсь, что Хулен останется даже на больший срок.

Это тот типаж тренера, которую не интересны экономические подробности, он сам мне об этом всегда напоминает. Мы с ним говорили, и он сказал, что вряд ли найдет клуб, где будет более счастлив, чем в Севилье.

Однако, если он скажет, что хочет уйти, то я не стану его удерживать. У нас кристально чистые отношения в общем деле, поэтому мне нет смысла пытаться удержать его всеми возможными способами.

Очевидно, что все клубы сейчас тяжело ладят с деньгами. У нас не было болельщиков на трибунах целый год, спонсоры терпят убытки, бары не работают, а магазины завозят только половину от объема продаж ранее. Вот, где теряются деньги. Ситуация очень сложная, но, думаю, что мы начинаем постепенно из нее выходить", — подытожил руководитель Севильи.

Несмотря на шаткое финансовое положение, андалузский клуб рассматривает возможность подписать на правах свободного агента Серхио Рамоса, который ранее объявил об окончании отношений с мадридским Реалом.