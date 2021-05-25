Испания

Чешский голкипер и аргентинский хавбек стали свободными агентами.

Севилья на своем официальном сайте объявила об уходе двух футболистов — вратаря Томаша Вацлика и полузащитника Франко Васкеса.

У обоих футболистов закончились контракты и стороны приняли решение не продлевать соглашения.

В текущей кампании Вацлик потерял место в основном составе "нервионцев" — на его счету восемь матчей, в которых он пропустил 11 мячей при двух встречах на ноль. В составе Севильи он отыграл 94 матча за три сезона.

На счету Васкеса 22 проведенных матча, в которых он отметился одним результативным ударом. 32-летний аргентинец отыграл в испанском клубе пять сезонов, проведя 198 матчей, в которых забил 26 голов.

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