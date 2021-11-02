Бразилия

Футболист заявил, что останется предан клубу.

Вингер Гремио Дуглас Коста не так давно был взяты в аренду у Ювентуса сроком на один год. Однако его контракт со "старой сеньорой" истекает зимой 2021 года и Гремио может подписать его на постоянной основе.

Футболист дал интервью, в котором рассказал о проблемах Гремио и заявил, что в случае вылета в Серию Б он не бросит команду.

"Конечно, хотелось побороться за титулы. Но я не собираюсь бросать клуб, я буду продолжать бороться за то, чтобы команда осталась, сыграю и в следующем сезоне, даже если вылетим. Есть мысли призвать в Гремио статусных футболистов.

Если честно, нашей самой большой проблемой было отсутствие игровой химии. Сейчас мы ее создали, но появились и другие проблемы. Какое-то время играем хорошо, потом это все пропадает.

Не только я, но и все в команде уверены, что мы можем играть хорошо. Для нас отныне каждая игра будет финальной. Я не знал никого из ребят в моей команде, им потребовалось время, чтобы они мне поверили", — сказал Коста в интервью Ge.globo

Отметим, что Гремио после 27 туров занимает предпоследнее место в Серии А, имея в своем активе 26 очков. До 16 позиции, которая позволяет остаться в турнире — 9 очков.