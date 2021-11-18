Бразилия

Футболист испортил отношения с болельщиками клуба из Сан-Паулу.

Бывший форвард донецкого Шахтера Луис Адриано может покинуть бразильский Палмейрас в межсезонье, сообщает Goal.com.

Действующий контракт 34-летнего бразильца рассчитан до лета 2023 года, но футболист намерен покинуть клуб досрочно.

Причина возможного ухода кроется в испорченных отношениях с болельщиками клуба. В поединке против Сан-Паулу болельщики освистали его на поле, после чего он ответил сарказмом, похлопав им в ответ, чем вызвал еще большее недовольство с трибун.

В нынешнем сезоне Адриано провел 37 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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