Тесты

В день рождения бразильского футболиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Луис Адриано многие годы защищал цвета Шахтера. Выступления бразильца припали на один из самых успешных отрезков в истории донецкого клуба. Бразильский нападающий установил большое количество рекордов в футболке Шахтера.

Конечно, иногда нападающему доставалось за не самую лучшую реализацию, но Мирча Луческу его очень ценил и верил в него. В карьере бразильца также был итальянский Милан, а сейчас он довольно успешно выступает в Бразилии.

Сегодня, 12 апреля, Луису Адриано исполнилось 34 года. Предлагаем вам пройти традиционный тест о футболисте.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.





Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.