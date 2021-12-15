Бразилия

Бразильский хавбек продолжит свои выступления на родине.

Бывший полузащитник Тоттенхэма и Барселоны Паулиньо подписал контракт с Коринтиансом. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

33-летний бразилец достался Коринтиансу бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента. Сроки соглашения между сторонами не разглашаются.

Отметим, что именно из Коринтианса Паулиньо перебрался в Тоттенхэм в 2013 году, после чего выступал за Гуанчжоу и Барселону. Его последним клубом был саудовский Аль-Ахли, в котором он провел всего лишь четыре матча, забив два мяча.

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