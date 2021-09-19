Бразилец Паулиньо покинул клуб спустя два месяца.
Паулиньо. Фото Getty Images
19 сентября 2021, 13:55
Бразильский полузащитник Паулиньо, который известен по выступлениям за Барселону, покинул Аль-Ахли спустя два месяца после пребывания в клубе.
Как сообщает клубная пресс-служба, бразилец провел встречу с руководством клуба по итогам которой было принято решение разорвать контракт.
"Прекращение контракта с Паулиньо случилось из-за чрезвычайных обстоятельств. Он недавно разговаривал с руководством клуба, что отразилось на его игре в последних турах, показав свою неспособность обеспечить желаемое дополнение к команде",- гласит заявление клуба в twitter-аккаунте.
Стоит отметить, что Паулиньо за времена карьеры футболиста выступал за Барселону и Тоттенхэм.
Напомним, за время выступлений за Аль-Ахли футболист провел 4 матча, не сумев отличится результативными действиями.