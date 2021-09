Бразильский полузащитник Паулиньо, который известен по выступлениям за Барселону, покинул Аль-Ахли спустя два месяца после пребывания в клубе.

Как сообщает клубная пресс-служба, бразилец провел встречу с руководством клуба по итогам которой было принято решение разорвать контракт.

"Прекращение контракта с Паулиньо случилось из-за чрезвычайных обстоятельств. Он недавно разговаривал с руководством клуба, что отразилось на его игре в последних турах, показав свою неспособность обеспечить желаемое дополнение к команде",- гласит заявление клуба в twitter-аккаунте.

AL AHLI ends the relationship with the Brazilian player “ PAULINHO “ #AHLIFC pic.twitter.com/UvcTwp9ACA