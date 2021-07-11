Копа Америка

Легендарный бразильский нападающий отдал должное аргентинскому форварду после финала Копа Америки.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал тот факт, что до сегодняшнего дня, у форварда Лионеля Месси не было трофеев со сборной Аргентины.

Напомним, сегодня ночью прошел финал Копа Америки, в котором Аргентина минимально обыграла Бразилию и стала победителем турнира.

"Давайте не будем вспомнить то, как играл Месси в финалах прошлых розыгрышей турнира. Если например говорить о Лиге чемпионов, то можно сказать, что я тоже ее никогда не выигрывал.

Не стоит недооценивать заслуги этого коротышки — то, что он делает, впечатляет. Он очень эффективен. Он своей игрой влюбил в себя весь мир", — приводит слова Роналдо Marca.

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021.

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