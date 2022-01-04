Бразилия

38-летний уругваец перебрался из Мексики в Бразилию.

Крузейро на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Паулу Пеццолано.

Последним местом работы 38-летнего уругвайского специалиста была мексиканская Пачука.

В бразильский клуб уругваец перебрался вместе с ассистентом Мартином Варини, тренером по физподготовке Гонсало Альваресом и аналитиком Матиасом Филиппини.

В прошедшем сезоне Крузейро стал 14 в турнирной таблице второго дивизиона в Бразилии.

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