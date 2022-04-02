Бразилия

Бразилець розповів про перехід з київського клубу.

Нападник Вітіньо прокоментував повернення до Атлетіко Паранаенсе на правах оренди з київського Динамо.

Нагадаємо, бразильський вінгер перейшов до Атлетіко П на початку квітня, підписавши угоду до кінця сезону.

"Після відпустки, ми провели передсезонні збори, кілька товариських матчів. Я себе добре демонстрував, показував стабільність та виходив у стартовому складі. Я краще адаптувався. Так, на жаль, все це сталося. Ця війна. І на цьому все завершилось.

Думаю, що я мав пройти через це. Мені 22 роки, я пережив Covid-19 у 2020 році й війну. Через сім місяців я маю можливість повернутися додому і брати участь у всіх цих змаганнях, які на нас очікують. Сподіваюся, що ми зможемо виграти ці титули", – розповів Вітіньо в коментарі офіційному сайту бразильського клубу.