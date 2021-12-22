Бразилия

Совет директоров бразильского клуба мечтает вернуть тренера Бенфики нынешней зимой.

Руководство Фламенго заручилось согласием Жорже Жезуша и намерено начать переговоры о возвращении тренера Бенфики в Бразилию — утверждает Globo.

Несмотря на то, что Бенфика вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, выйдя из группы, в которой ей противостояли Бавария, Барселона и Динамо, в национальном первенстве "орлы" идут лишь третьими, уступая Порту и Спортингу 4 очка после 15-го тура.

Кроме того, у тренера никак не складываются отношения как с руководством клуба, так и с игроками команды, в которой выступает один из лидеров сборной Украины Роман Яремчук.

После встречи с директорами Фламенго Маркосом Бразом и Бруно Шпинделем Жезуш готов вернуться в Бразилию после декабрьских матчей против Порту (в чемпионате и Кубке), но за это Фламенго придется заплатить Бенфике 6 миллионов евро, поскольку контракт тренера заканчивается летом 2022 года.

За время работы в Фламенго в 2019-2020 годах 67-летний специалист выиграл чемпионат штата, чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес, Рекопа Сюдамерикана и вывел Фламенго в финал Клубного чемпионата мира.

Также в послужном списке Жезуша множество трофеев за время работы в Бенфике, Спортинге Л, Браге и саудовском Аль-Хиляле.