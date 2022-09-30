Бразилия

Ексгравець Шахтаря близький до того, щоб стати вільним агентом.

Президент Інтернасьонала Алессандро Барселлос прокоментував чутки про те, що клуб може розірвати контракт з Тайсоном.

"Оцінюватимемо майбутнє разом з ним, але не зараз. Цей процес ще не почався, навіть усередині клубу, і все, що сказано інакше, не відповідає дійсності. Він надзвичайно професійний гравець, який щоденно живе справами клубу. Тайсон прибуває на тренування одним із перших і йде одним з останніх", — сказав функціонер.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Тайсон перейшов до Інтернасьонала із Шахтаря як вільний агент. Його контракт з бразильським клубом розрахований до літа 2023 року.