Украина: Вторая лига

Микола Лиховидов оновив власний рекорд найстаршого футболіста України.

У матчі 5 туру Другої ліги Рубікон — Реал Фарма (0:7) на поле вийшов президент "фармацевтів" Микола Лиховидов.

Своїм виходом він оновив власний рекорд всіх часів чемпіонату України з футболу серед дорослих професіональних команд. Микола Лиховидов зіграв у віці 56 років, 8 місяців, 4 дні. Попереднє досягнення він встановив у матчі 18-го туру групи «Б» Другої ліги проти Вовчанська в листопаді 2021 року.

До речі, перемога з різницею у сім м'ячів стала для "фармацевтів" найбільшою в їхній професійній історії.