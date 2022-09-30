Украина: Вторая лига

Огляд матчу п'ятого туру чемпіонату Другої ліги.

П'ятий тур Другої ліги України відкривали матчем Рубікон — Реал Фарма.

У ворота киян залетіло сім м'ячів. По дублю на свій рахунок записали Фабер та Платунов, також свої прізвища у протокол матчу записали Барсуков, Ладика, М'ячин. Перемога з різницею у сім м'ячів стала для "фармацевтів" найбільшою в їхній професійній історії.

Три очки допомогли Реалу Фармі вийти на третє місце, Рубікон залишився на восьмій сходинці.

Рубікон — Реал Фарма 0:7

Голи: Олександр Фабер, 9, Сергій Барсуков, 17, Олександр Фабер, 37, Микита Ладика, 60, Сергій Платунов, 66, Сергій Платунов, 71, Віталій М'ячин, 86.