Бразилия

Бразильський футболіст хоче залишитися в Інтернасьйоналі.

Захисник Інтернасьйоналя Вітао розповів, що не хоче повертатися до донецького Шахтаря.

Нагадаємо, 22-річний бразилець повернувся на свою батьківщину одразу після військового вторгнення армії рф на територію України у лютому цього року.

"Це ні для кого не секрет — я хочу лишитися в Інтернасьйоналі. Багато визначив для себе з моменту переходу сюди. Дуже щасливий тут, як і моя сім’я. Але все залежить не тільки від мене, це складно. Хочу продовжувати виконувати свою роботу.

Сподіваюся, перемовини пройдуть максимально гладко. Це не так просто. Якщо вдасться лишитися, буду дуже пишатися цією можливістю. Якщо трапиться навпаки — піду з високо піднятою головою, маючи на увазі, що залишив усе найкраще", - наводить слова Вітао GauchaZH.

Нинішнього сезону Вітао провів 25 поєдинків, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Шахтар із принципу може перешкодити трансферу Вітао в Інтернасьйонал.