Бразилия

Бразильський футболіст відіграв за клуб лише 12 матчів.

Колишній півзахисник Шахтаря Жадсон вимагає від Віторії, клубу третього дивізіону чемпіонату Бразилії компенсацію за дострокове розірвання контракту. Про це повідомляє Futebol Bahiano.

За інформацією джерела, 39-річний бразилець подав до суду на клуб, щоб йому компенсували 575 тисяч бразильських реалів (близько 100 тисяч євро).

Раніше ЗМІ зазначали, що Жадсон добровільно погодився на розрив контракту, що допомогло клубу із Салвадора зберегти кошти на фонді заробітної плати.

Нагадаємо, Жадсон став гравцем Віторії на початку цього року, але вже у травні він залишив команду, провівши за неї 12 матчів.

Зазначимо, що у серпні Жадсон оголосив про завершення ігрової кар'єри.