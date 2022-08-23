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Бразильський півзахисник вирішив повісити бутси на цвях у віці 38 років.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Жадсон оголосив про завершення професійної кар'єри.

Останнім клубом 38-річного бразильця була Віторія, яка виступає у третій лізі Бразилії. В останньому сезоні він провів 11 матчів, у яких забив два голи.

"Раніше я залишив Віторію і, порадившись із дружиною та дітьми, вирішив завершити кар'єру. Думаю, що це були чудові роки, здобутки, можливості познайомитися з важливими людьми.

Я просто хочу подякувати Богу, моїй сім'ї, всім, хто брав участь у моїй кар'єрі. Тепер я завершив свою кар'єру. Сьогодні я веду свій бізнес у Курітібі та Лондріні, у мене інші інтереси", – цитує Жадсона ESPN.

Нагадаємо, Жадсон виступав у складі "гірників" з 2005 до 2012 року. Саме бразилець своїм голом у ворота Вердера приніс перемогу Шахтарю у фіналі Кубка УЄФА. Також він забив перший гол на Донбас Арені. На його рахунку 272 матчі у футболці донецького клубу, в яких він забив 63 голи та віддав 42 асисти.

Крім Шахтаря та Віторії Жадсон виступав за Корінтіанс, Сан-Паулу, Тяньцзінь Тяньхай, Атлетіко Паранаенсе та Аваї.

За свою кар'єру Жадсон провів вісім матчів у складі збірної Бразилії, забивши один гол.