Украина

Бразилець висловився щодо російської агресії.

Зі словами підтримки до українського народу звернувся колишній півзахисник Шахтаря Жадсон.

"Дорогі українці, до вас звертається Жадсон! Я записую це відео, оскільки мені дуже сумно спостерігати за тим, що відбувається в останні вісім днів в Україні. Я за всім слідкую і мені боляче через цю війну. Ми, бразильці, і всі держави світу зараз з Вами і молимося за Вас, щоб все це якомога швидше скінчилося.

Я мав за честь пліч-о-пліч проживати з українцями 7,5 років. Ви мене завжди тепло приймали. У вас чудові люди! Я пишаюся тим, як кожен з Вас бореться за демократію. Ми молимося за те, щоб Бог захистив Вас. Обійняв Вас!", — сказав Жадсон.

Нагадаємо, що Спеція та Наполі пожертвують гроші для українських дітей та біженців.