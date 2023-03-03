Бразилия

Ернан Сена був незадоволений роботою арбітра.

В рамках поєдинку 1/16 фіналу Кубка Бразилії Ботафого грав проти Сержипі. Матч завершився нічийним результатом 1:1, проте далі пройшов Ботафого (в турнірі є правило, що в разі нічиєї далі проходять гості).

Представник Серії D Сержипі вів у рахунку до 90+10 хвилини, проте все ж таки не зміг втримати перевагу в рахунку та пропустив.

Через розпач президент Сержипі Ернан Сена вибіг на поле після гри та напав на арбітра. Функціонер завдав судді декілька ударів, а ситуація переросла в штовханину та невелику бійку.

Головний арбітр зустрічі намагався відбиватися, а боковий арбітр зачепив супротивника прапорцем.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Мексиці під час матчу сталася масова бійка вболівальників зі смертельними наслідками