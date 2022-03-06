Поєдинок чемпіонату Мексики між Керетаро та Атласом не змогли завершити через божевільну сутичку фанатів.
У поєдинку дев'ятого тура мексиканської першості зійшлися між собою команди Керетаро та Атласа, однак у ході зустрічі футбол відійшов на другий план.
На 61-й хвилині, коли Атлас мінімально обігравав суперника з рахунком 1:0, арбітр був змушений зупинити поєдинок через масову бійку вболівальників на трибунах — деяким фанатам довелося вибігти на футбольне поле, щоб не стати жертвою конфлікту.
За даними влади Керетаро, у бійці постраждало 22 людини, а двоє з них нині перебувають у важкому стані. Пізніше цю інформацію оновили і повідомили про те, що в ході сутичок загинуло 17 осіб.
Матчі чемпіонату Мексики у цей день скасовані та будуть перенесені на інші дати, а поліція вже шукає винуватців.