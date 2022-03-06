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Поєдинок чемпіонату Мексики між Керетаро та Атласом не змогли завершити через божевільну сутичку фанатів.

У поєдинку дев'ятого тура мексиканської першості зійшлися між собою команди Керетаро та Атласа, однак у ході зустрічі футбол відійшов на другий план.

На 61-й хвилині, коли Атлас мінімально обігравав суперника з рахунком 1:0, арбітр був змушений зупинити поєдинок через масову бійку вболівальників на трибунах — деяким фанатам довелося вибігти на футбольне поле, щоб не стати жертвою конфлікту.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9 — facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022

La misma gente de seguridad les abrió la puerta.



ESTO FUE PLANEADO.pic.twitter.com/RodS95wQ3D — A lo Campeón (@aloatlas) March 6, 2022

За даними влади Керетаро, у бійці постраждало 22 людини, а двоє з них нині перебувають у важкому стані. Пізніше цю інформацію оновили і повідомили про те, що в ході сутичок загинуло 17 осіб.

Матчі чемпіонату Мексики у цей день скасовані та будуть перенесені на інші дати, а поліція вже шукає винуватців.