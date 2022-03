У поєдинку дев'ятого тура мексиканської першості зійшлися між собою команди Керетаро та Атласа, однак у ході зустрічі футбол відійшов на другий план.

На 61-й хвилині, коли Атлас мінімально обігравав суперника з рахунком 1:0, арбітр був змушений зупинити поєдинок через масову бійку вболівальників на трибунах — деяким фанатам довелося вибігти на футбольне поле, щоб не стати жертвою конфлікту.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9