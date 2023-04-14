Бразилия

Агент футболіста вимагає від бразильського клубу вісім мільйонів євро.

Агент півзахисника Атлетіко Мінейро Педріньо Вілл Дантас готує позов до суду на Корінтіанс. Про це повідомляє Portal do Atleticano.

За інформацією джерела, агент футболіста вимагає компенсувати йому збитки на суму вісім мільйонів євро за трансфер Педріньо з Корінтіанса до Бенфіки у 2020 році.

На той момент агенту належало 30 відсотків прав контракту, але він не отримав своєї частки із 18 мільйонів, які заплатила за трансфер Бенфіка.

Цього сезону Педріньо провів 15 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, Педріньо виступає за Атлетіко Мінейро на правах оренди, а його контракт належить донецькому Шахтарю.