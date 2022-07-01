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Угода з 24-річним бразильцем розрахована до літа 2023 року.

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньо підписав контракт з Атлетіко Мінейро. Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Орендну угоду з 24-річним бразильцем розраховано до літа 2023 року.

Нагадаємо, Педріньо став гравцем "гірників" минулого року, а до цього він виступав у Бразилії за "Корінтіанс", звідки перейшов до Бенфіки.

Минулого сезону Педріньо провів 19 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав три результативні передачі.