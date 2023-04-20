Бразилия

Бразильський хавбек ризикує не зіграти до кінця сезону.

Вчора вночі пройшов матч групового етапу Кубка Лібертадорес, у якому Атлетіко Паранаенсе здобув перемогу над Атлетіко Мінейро з рахунком 2:1.

У цьому матчі взяв участь орендований півзахисник Шахтаря Педріньо, який виступає за Атлетіко Мінейро.

25-річний бразилець вийшов у стартовому складі, проте на 77 хвилині був замінений через травму.

Після проходження медогляду стало відомо, що у хавбека "гірників" повний розрив м'язів та сухожилля двоголового м'яза стегна, про що повідомляє клубна прес-служба.

За інформацією ЗМІ, Педріньо може більше не зіграти цього сезону. При цьому його оренда розрахована до 30 червня.

Нинішнього сезону Педріньо провів 18 поєдинків, у яких відзначився одним асистом.

Раніше була інформація, що Атлетіко має намір продовжити оренду бразильця до кінця сезону, але серйозна травма може змінити плани "півників". Його контракт із донецьким клубом розрахований до літа 2025 року.