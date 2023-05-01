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"Жовто-чорні" святкують черговий успіх.

30 квітня в матчі 31 туру чемпіонату Швейцарії Янг Бойз розгромило Люцерн (5:1) та достроково оформило чемпіонство. За п'ять турів до закінчення чемпіонату Янг Бойз випереджає Лугано на 18 очок.

Таким чином, команда з міст Берн виграла чемпіонський титул 16-й раз у своїй історії. Крім того, Янг Бойз вп'яте за останні шість років покорилась швейцарська Суперліга. Більше титулів у трьох клубів: Грассхоппера (27), Базеля (20) та Серветта (17).

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Нагадаємо, минулого року команда посіла третє місце в чемпіонаті та не змогла кваліфікуватись до Ліги конференцій.