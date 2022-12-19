Фахівець націлений на роботу в клубному футболі.
ЛУЇШ КАШТРУ, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 16:44
Колишній головний тренер Шахтаря та нинішній наставник бразильського Ботафого Луїш Каштру відмовився йти на посаду головного тренера збірної Португалії.
"Будь-який тренер завжди радий очолити збірну своєї країни, але це має статися у потрібний час. Цей час залежить не від мене, а від інших колег. Зараз моє життя проходить лише у Бразилії", — цитує Каштру Rádio Renascença.
Відзначимо, що щонтракт Каштру з Ботафого розрахований до кінця 2023 року. Головним кандидатом на посаду коуча португальської збірної називають Жозе Моуріньо.