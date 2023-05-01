Франция

Коуч пояснив, чому українець пропустив матч з Осером.

Український хавбек Марселя Руслан Маліновський не зіграв проти Осера (2:1) в матчі чемпіонату Франції. Головний тренер команди Ігор Тудор пояснив, чому українець пропустив матч.

"У Руслана Маліновського невелика травма, я думаю, що це історія на 2-3 дні", — сказав Тудор.

Нагадаємо, в Лізі 1 Руслан провів 15 матчів в цьому сезоні та відзначився 1 голом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Осер у французькій Лізі 1.