Італія

Чемпіонат пройде в Туреччині та Італії.

Чемпіонат Європи 2032 року може провести відразу дві країни. УЄФА вигадала план, щоб не вибирати з двох претендентів. Про це повідомляє La Repubblica.

Інтерес до проведення Євро виявили Італія та Туреччина. Функціонери запропонують обом країнам об'єднати зусилля щодо організації турніру. Такий крок обумовлений тим, що більше на турнір ніхто не претендує.

Обидві країни зможуть заявити по 6 стадіонів для Євро-2032. Стамбул прийматиме матч-відкриття, а фінальний поєдинок відбудеться на римському Олімпіко.

Раніше повідомлялось, що Клубний чемпіонат світу-2023 пройде в Джидді.