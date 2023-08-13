Бразилия

Угода між сторонами буде розрахована до літа 2025 року.

Колишній півзахисник Марселя Дімітрі Паєт незабаром стане гравцем Васко да Гама. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони вже домовилися про підписання контракту, який буде розрахований до літа 2025 року.

Також зазначається, що через повагу до Марселя, який він залишив цього літа, 36-річний француз відмовився від пропозицій інших клубів Ліги 1.

Минулого сезону Паєт провів 27 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.