Сьогодні вночі відбувся перший півфінал Кубка Лібертадорес, в якому зустрічались бразильські команди — Флуміненсе приймав Інтернасьйонал. Команди зустрічались на легендарній арені Маракана в Ріо.

Поєдинок закінчився бойовою нічиєю — 2:2. Один з голів на рахунку гравця Інтернасьйоналя та півзахисника Шахтаря Алана Патріка.

Матч-відповідь відбудеться 5 жовтня. У другому півфіналі зіграють Бока Хуніорс і Палмейрас. 

Нагадаємо, чинним володарем трофея є Фламенгу, яке вибуло на стадії 1/8 фіналу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Флуміненсе — Інтернасьйонал у 1/2 фіналу Кубка Лібертадорес:

Флуміненсе (Бразилія) – Інтернасьонал (Бразилія) – 2:2

Голи: Кано, 10, Кано, 78 – Мальо, 45+5, Алан Патрік, 64