Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Лібертадорес, що відбувся 28 вересня 2023 року, 03:30.
Алан Патрік, GETTY IMAGES
28 вересня 2023, 12:25
Сьогодні вночі відбувся перший півфінал Кубка Лібертадорес, в якому зустрічались бразильські команди — Флуміненсе приймав Інтернасьйонал. Команди зустрічались на легендарній арені Маракана в Ріо.
Поєдинок закінчився бойовою нічиєю — 2:2. Один з голів на рахунку гравця Інтернасьйоналя та півзахисника Шахтаря Алана Патріка.
Матч-відповідь відбудеться 5 жовтня. У другому півфіналі зіграють Бока Хуніорс і Палмейрас.
Нагадаємо, чинним володарем трофея є Фламенгу, яке вибуло на стадії 1/8 фіналу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Флуміненсе — Інтернасьйонал у 1/2 фіналу Кубка Лібертадорес:
Флуміненсе (Бразилія) – Інтернасьонал (Бразилія) – 2:2
Голи: Кано, 10, Кано, 78 – Мальо, 45+5, Алан Патрік, 64