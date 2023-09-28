Українець — серед найкращих гравців позаминулого десятиліття.
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
28 вересня 2023, 11:59
Видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів 2000-х років. Ексгравець Динамо, Мілана, Челсі та збірної України Андрій Шевченко посів 20-те місце з 50 гравців.
1. Роналдінью, Бразилія;
2. Зінедін Зідан, Франція;
3. Кака, Бразилія;
4. Тьєррі Анрі, Франція;
5. Кріштіану Роналду, Португалія;
6. Хаві, Іспанія;
7. Роналдо, Бразилія;
8. Андрес Іньєста, Іспанія;
9. Златан Ібрагімович, Швеція;
10. Ліонель Мессі, Аргентина;
11. Вейн Руні, Англія;
12. Стівен Джеррард, Англія;
13. Самюель Ето'О, Камерун;
14. Френк Лемпард, Англія;
15. Рауль, Іспанія;
16. Ріо Фердінанд, Англія;
17. Фернандо Торрес, Іспанія;
18. Пол Скоулз, Англія;
19. Джон Террі, Англія;
20. Андрій Шевченко, Україна.
Раніше повідомлялось, що Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником.