Бразилия

За молодим футболістом стежать топ-клуби Європи.

Півзахисник Палмейраса Луїс Гільєрме поставив свій підпис під новим контрактом із клубом. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода з 17-річним бразильцем розрахована до літа 2026 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, у новій угоді прописано опцію викупу у розмірі 55 мільйонів євро.

Також наголошується, що у послугах футболіста зацікавлені Баварія, Ліверпуль, Челсі та інші європейські клуби.

Цього сезону Гільєрме провів 26 матчів, у яких результативними діями не відзначався.