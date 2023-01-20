Україна

"Гірники" пропонували за 20-річного футболіста 10 мільйонів євро.

Вінгер Палмейраса Кевін може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного бразильця зацікавлений донецький Шахтар, який зробив вже другу пропозицію щодо гравця.

Перша пропозиція у розмірі п'яти мільйонів євро не мала успіху, але й 10 млн євро не вразило керівництво бразильського клубу.

Також наголошується, що у послугах гравця зацікавлені й інші клуби, але Палмейрас не поспішає продавати футболіста через складну кадрову ситуацію в клубі.

Чинний контракт Кевіна з бразильським клубом розрахований до літа 2026 року.

Цього сезону Кевін провів п'ять матчів у молодіжному Кубку Сан-Паулу, де забив три голи та віддав чотири результативні передачі.