Бразилия

Опція викупу 16-річного футболіста складає 60 мільйонів євро.

Молодий півзахисник Палмейраса Естевау поставив свій підпис під новим контрактом із клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, нова угода з 16-річним бразильцем розрахована до кінця 2026 року. Також в угоді прописано суму відступних у розмірі 60 мільйонів євро.

Також наголошується, що у послугах юного таланту зацікавлений ПСЖ, який уже пропонував 35 млн євро. Крім цього парижани робили ставку на ще одного гравця клубу Ендріка у розмірі 58 млн євро. В обох випадках парижани отримали відмову.

Цього сезону Естевау провів сім матчів у молодіжному Кубку Сан-Паулу, в яких відзначився одним голом.