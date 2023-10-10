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17-річний Луїс Гільєрме зацікавив низку європейських топклубів.

Юний атакуючий півзахисник бразильського Палмейрас Луїс Гільєрме став трансферною ціллю цілої низки європейських клубів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники селекційних служб лондонського Челсі та мюнхенської Баварії були присутніми на другому півфінальному поєдинку Кубка Лібертадорес між Палмейрас та Бока Хуніорс, що відбувся 6 жовтня та завершився перемогою аргентинської команди за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Ціллю німецького та англійського клубів був 17-річний плеймейкер Гільєрме, який в обох півфінальних матчах проти Боки виходив на заміни за Палмейрас (0:0, 1:1).

Відзначається, що окрім Челсі та Баварії були ще як мінімум представники трьох європейських топклубів, яких також цікавив Луїс Гільєрме, проте офіційної пропозиції босам Палмейрас за їхнього таланта наразі не надходило.

Всього юний атакуючий півзахисник провів за першу команду Палмейрас 23 поєдинки (538 хвилин), проте результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює його в 7 мільйонів євро.