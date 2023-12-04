Бразилия

Уругваєць натякає на зміну клубу.

Форвард Греміо Луїс Суарес озвучив плани на майбутнє. Нагадаємо, після завершення сезону Суарес стане вільним агентом.

"Я відчуваю біль, моє тіло каже мені про це. Я хочу насолодитися, а потім ухвалити рішення для себе після довгої кар'єри.

Мені потрібно відпочити та насолодитися проведеним часом із сім'єю. А потім доля підкаже, де я буду у майбутньому", – сказав Суарес.

Нагадаємо, Інтер Маямі налаштований підписати контракт із Луїсом Суаресом найближчими тижнями.

В Північній Америці він може доєднатися до своїх екс-партнерів по Барселоні — Жорді Альби, Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі.

У складі Греміо на даний момент він провів 51 матч та оформив 40 результативних дій.