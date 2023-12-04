Уругваєць натякає на зміну клубу.
ЛУЇС СУАРЕС - GETTY IMAGES
04 грудня 2023, 12:58
Форвард Греміо Луїс Суарес озвучив плани на майбутнє. Нагадаємо, після завершення сезону Суарес стане вільним агентом.
"Я відчуваю біль, моє тіло каже мені про це. Я хочу насолодитися, а потім ухвалити рішення для себе після довгої кар'єри.
Мені потрібно відпочити та насолодитися проведеним часом із сім'єю. А потім доля підкаже, де я буду у майбутньому", – сказав Суарес.
Нагадаємо, Інтер Маямі налаштований підписати контракт із Луїсом Суаресом найближчими тижнями.
В Північній Америці він може доєднатися до своїх екс-партнерів по Барселоні — Жорді Альби, Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі.
У складі Греміо на даний момент він провів 51 матч та оформив 40 результативних дій.