Англія

"Містяни" втратили очки втретє поспіль.

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш прокоментував нічию з Тоттенгемом (3:3) у матчі АПЛ.

"Звичайно, прикро не здобути всі три очки після нашої тотальної домінації у грі, але нам потрібна стабільність, щоб рухатися вперед. Ми продовжуємо боротися", — сказав гравець.

Нагадаємо, Пеп Гвардіола відмовився коментувати спірний епізод, коли суддя зірвав атаку Сіті на 94-й хвилині.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенгем.