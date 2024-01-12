Новий тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор висловився про тяжку травму Неймара.
ДОРІВАЛ ЖУНІОР, GETTY IMAGES
12 січня 2024, 11:19
Бразильський нападник Неймар посеред жовтневої міжнародної павзи зазнав складної травми хрестоподібної зв’язки та меніску, через що був змушений пройти крізь оперативне втручання і вибути на тривалий строк.
Період відновлення 31-річного футболіста при цьому досі залишається невідомим, однак у фанатів усе ще залишались сподівання на те, що зірковий гравець устигне відновитись бодай до Копа Америка-2024. Невтішний прогноз прокоментував новий тренер бразильської збірної Дорівал Жуніор.
"Бразилія має навчитися грати без Неймара, бо зараз він травмований. Але у нас є один із трьох найкращих гравців світу. Коли він відновиться, ми розраховуватимемо на нього", – сказав Дорівал.
Нагадаємо, що за свій новий клуб, аравійський Аль-Хіляль, Неймар відіграв лише п’ять матчів (1 гол + 3 гольові передачі), хоча його трансфер коштував 90 млн євро.