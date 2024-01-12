Бразилия

Новий тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор висловився про тяжку травму Неймара.

Бразильський нападник Неймар посеред жовтневої міжнародної павзи зазнав складної травми хрестоподібної зв’язки та меніску, через що був змушений пройти крізь оперативне втручання і вибути на тривалий строк.

Період відновлення 31-річного футболіста при цьому досі залишається невідомим, однак у фанатів усе ще залишались сподівання на те, що зірковий гравець устигне відновитись бодай до Копа Америка-2024. Невтішний прогноз прокоментував новий тренер бразильської збірної Дорівал Жуніор.

"Бразилія має навчитися грати без Неймара, бо зараз він травмований. Але у нас є один із трьох найкращих гравців світу. Коли він відновиться, ми розраховуватимемо на нього", – сказав Дорівал.

Нагадаємо, що за свій новий клуб, аравійський Аль-Хіляль, Неймар відіграв лише п’ять матчів (1 гол + 3 гольові передачі), хоча його трансфер коштував 90 млн євро.