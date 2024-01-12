Італія

За цим показником його випереджають лише дві легенди туринського клубу.

Вчора, 11 січня, Ювентус здолав Фрозіноне у чвертьфіналі Кубка Італії (4:0). Цей матч став ювілейним для головного тренера "бьянконеррі" Массіміліано Аллегрі.

Як пише Opta, італійський наставник провів 400-й матч на чолі Ювентуса. Більше матчів на чолі клубу лише у Марчелло Ліппі (405) та Джованні Трапаттоні (596).

В 400 матчах Массіміліано Аллегрі здобув 256 перемог.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Фрозіноне в Кубку Італії-2024.