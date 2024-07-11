Життю гравця нічого не загрожує.
Рамон Соуза, x.com
11 липня 2024, 19:42
Воротар бразильського клубу Греміо Анаполіс Рамон Соуза отримав поранення внаслідок інциденту після матчу. Про це повідомляє O Globo.
У матчі 12 туру Греміо зустрічався з Сентро Оесте, якому поступився з рахунком 1:2.
Після фінального свистка на полі розпочалася сутичка за участю футболістів. У спробі відновити порядок поліцейський вистрілив гумовою кулею та влучив у ногу голкіперу.
Соузі була потрібна допомога з боку медиків, які перев'язали йому рану та відправили до лікарні.
Після інциденту департамент поліції штату Гояс заявив, що було вирішено негайно розпочати адміністративну процедуру для розслідування фактів із належною суворістю, а Греміо вимагає знайти та покарати винного.