Бразилия

Життю гравця нічого не загрожує.

Воротар бразильського клубу Греміо Анаполіс Рамон Соуза отримав поранення внаслідок інциденту після матчу. Про це повідомляє O Globo.

У матчі 12 туру Греміо зустрічався з Сентро Оесте, якому поступився з рахунком 1:2.

Після фінального свистка на полі розпочалася сутичка за участю футболістів. У спробі відновити порядок поліцейський вистрілив гумовою кулею та влучив у ногу голкіперу.

REVOLTANTE!!!! 😡



Goleiro Ramón Souza do GrêmioAnápolis, foi atingido a queima roupa por uma bala de borracha após um policial militar efetuar o disparo!



🎥 Reprodução pic.twitter.com/KuGWWokOWb — 𝑵𝒐𝒔𝒔𝒐 𝑭𝒖𝒕𝒆𝒃𝒐𝒍 (@NossoFutebol__) July 11, 2024

Соузі була потрібна допомога з боку медиків, які перев'язали йому рану та відправили до лікарні.

Після інциденту департамент поліції штату Гояс заявив, що було вирішено негайно розпочати адміністративну процедуру для розслідування фактів із належною суворістю, а Греміо вимагає знайти та покарати винного.