Бразилия

Селесао не зможуть розраховувати на свого лідера.

Вінгер Реала Вінісіус пропустить найближчі матчі збірної Бразилії, повідомляє журналістка Аранча Родрігес.

Раніше Вінісіус отримав травму шийного відділу хребта. Була інформація, що вона несерйозна, бразилець пропустить через неї кілька днів.

Збірна Бразилія у жовтні зіграє з Чилі та Перу в рамках кваліфікації на чемпіонат світу.

В поточному сезоні на рахунку Вінісіуса 4 голи та 7 гольових передач у 12 матчах.