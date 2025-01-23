Україна

Український клуб не відповів на запит бразильців.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес продовжує перебувати у списку інтересів Ботафого. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу покращило свою пропозицію для "гірників", піднявши суму з 10 до 13 мільйонів євро після першої невдалої спроби отримати 21-річного бразильця.

Однак наголошується, що Шахтар не відповів на пропозицію бразильців, що може говорити про те, що "гірники" не збираються відпускати гравця, а переговори зайшли у глухий кут.

Раніше була інформація, що Ботафого домовився з Марлоном про особистий контракт, а сам футболіст виявив бажання повернутися до Бразилії.

Нинішнього сезону Марлон провів 19 матчів, у яких відзначився трьома асистами.