Італія

Капітан Роми прокоментував перемогу над Удінезе.

Напередодні Рома в гостьовому матчі двадцять другого туру італійської Серії A здолала фріульський Удінезе.

Удінезе — Рома 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Обидва м’ячі в цій зустрічі "вовки" забили з пенальті зусиллями півзахисника й капітана Лоренцо Пеллегріні та нападника Артема Довбика.

Після завершення гри італійський виконавець поділився враженнями від побаченого на полі.

"Команда сьогодні була вкрай мотивована, тому наприкінці на другий тайм ми вийшли з роздягальні раніше, щоб швидше виграти цей матч, і я думаю, що це було помітно навіть із трибун.

Важливо мати такий тип мислення постійно. Сьогодні, навіть наприкінці першого тайму, я не хвилювався через фінальний результат. У мене було таке сприйняття настрою в команді, коли я знав, що все буде добре. Звичайно, вам може пощастити або не пощастити, але ви знаєте, що рано чи пізно все буде добре.

Сьогодні все відбулось саме так, і ми повинні працювати над тим, щоб підтримувати цей настрій завжди, у всіх матчах: удома та на виїзді.

Я повинен був бити пенальті, але я відчував, що другий пенальті я залишу Артему Довбику, тому що він першим узяв м'яч і я бачив, що він дуже мотивований забити. У підсумку, він хотів пробити пенальті — він його забив.

Він багато працював на команду, і це дуже важливо для нас, фундаментально. Тому я думаю, що це невеликий жест, щоб дати йому відчути, що ми задоволені всією роботою, яку він робить для нас, і віддячити йому, дозволивши йому забити.

Ще й тому, що я був упевнений, що він це зробить, я побачив це по його очах", — заявив капітан римлян.

У наступному турі Рома прийматиме Наполі.