Бразилия

Рафінья радий переходу Неймара в Сантос.

Вінгер Барселони Рафінья Діас прокоментував повернення Неймара в Сантос.

"Не тільки я, а й уся Бразилія з нетерпінням чекала на повернення Неймара до Сантоса. Не лише через те, що він означає для клубу, а й через все, що він зробив у свій перший період у «Сантосі».

Я дуже радий, що він повернеться і знову гратиме. Йому потрібно відновитися та повернутися на поле. Це добре і для нього, і для всіх нас", – сказав Рафінья.

Раніше повідомлялося, що контракт Неймара з Сантосом матиме короткостроковий характер — на шість місяців без опції продовження, оскільки зірковий нападник сподівається повернутися влітку до Європи.