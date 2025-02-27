Франція

Іспанець вважає, що команда мусить виграти Кубок.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував розгромну перемогу над Стад Бріошен (7:0) в 1/4 фіналу Кубка Франції.

"Те, що ми зробили сьогодні ввечері, — найкращий спосіб виявити повагу до суперника. Я хотів би привітати "Стад Бріошен" з їхнім рівнем гри і виступом. Вони вибили дві команди Ліги 1 — Гавр і Ніццу.

Сьогодні ми впоралися зі своїм завданням і провели чудову гру. Наша мета — завоювати цей трофей, як і минулого року. Щоб виграти такий матч, потрібно бути добре підготовленим і ефективним!

Думаю, ми реалізували все, що підготували, є гравці, у яких було більше ігрового часу, а інші відпочили. Для нас важливо бути справжньою командою", — сказав іспанець.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ в матчі з Брестом здобув найбільшу перемогу у єврокубках в історії клубу.