Ліга націй

Новий тренер "червоних дияволів" радий поверненню Куртуа.

Новоспечений головний тренер збірної Руді Гарсія прокоментував повернення воротаря Тібо Куртуа до лав національної команди після конфлікту з екснаставником Доменіко Тедеско.

"Він повернеться. Це чудова новина для всієї Бельгії. Я завжди вважав Тібо найкращим воротарем у світі. Я відвідав його в Мадриді перед матчем з Ман Сіті та скористався нагодою, щоб зустрітися з Кевіном Де Брюйне та Джеремі Доку", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, "червоні дияволи" є суперником збірної України в плей-оф Ліги націй за місце в дивізіоні A. Матчі відбудуться 20-го і 23-го березня.