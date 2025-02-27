Новий тренер "червоних дияволів" радий поверненню Куртуа.
Руді Гарсія, getty images
27 лютого 2025, 16:22
Новоспечений головний тренер збірної Руді Гарсія прокоментував повернення воротаря Тібо Куртуа до лав національної команди після конфлікту з екснаставником Доменіко Тедеско.
"Він повернеться. Це чудова новина для всієї Бельгії. Я завжди вважав Тібо найкращим воротарем у світі. Я відвідав його в Мадриді перед матчем з Ман Сіті та скористався нагодою, щоб зустрітися з Кевіном Де Брюйне та Джеремі Доку", – сказав Гарсія.
Нагадаємо, "червоні дияволи" є суперником збірної України в плей-оф Ліги націй за місце в дивізіоні A. Матчі відбудуться 20-го і 23-го березня.