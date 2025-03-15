Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард прокоментував виключення із заявки.

Національна збірна Бразилії під час березневого міжнародного вікна проведе домашній матч проти Колумбії та гостьовий — проти Аргентини в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

У попередній заявці "пентакампеонів" на цей відтинок кампанії вперше з жовтня 2023 року з’явився нападник Сантоса Неймар.

Однак цього разу казкового повернення суперзірки на міжнародний рівень не відбудеться, бо напередодні тренерський штаб Дорівала Жуніора вирішив відкликати заявку гравця на користь виклику нападника мадридського Реала Ендріка.

Після оголошення про це рішення Неймар вирішив звернутись до вболівальників.

"Повернення здавалось таким близьким, але, на жаль, я не зможу повернутись до носіння найважливішої футболки в світі цього разу!

У нас були тривалі розмови з тренерами, і всі знають, як сильно я хочу повернутись, але ми прийшли до консенсусу і вирішили не ризикувати, щоб я міг краще підготуватись і бути повністю захищеним від нових травм!

Дякую всім, хто надсилав мені повідомлення з підтримко. Це частина процесу", — заявив бразильський виконавець.

Матч проти Колумбії для Бразилії відбуватиметься 21 березня, а проти Аргентини — 26 березня.