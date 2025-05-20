Бразилия

Колишній захисник збірної Бразилії вважає, що Дембеле має всі шанси виграти престижну нагороду.

Екслідер оборони збірної Бразилії Тіаго Сілва поділився думкою щодо головних претендентів на Золотий м’яч 2025 року. За його словами, найбільше шансів на перемогу має француз Усман Дембеле, особливо якщо йому вдасться тріумфувати в Лізі чемпіонів.

"Думаю, існує дуже висока ймовірність того, що Усман Дембеле виграє Золотий м'яч. Етап наприкінці сезону зіграє велике значення, особливо якщо йому вдасться виграти Лігу чемпіонів.

Тому що також є Ламін Ямаль і Рафінья, які провели неймовірні сезони. Думаю, всі троє будуть на п'єдесталі, але подивимося, в якому саме порядку.

Коли ти виграєш Лігу чемпіонів, на тебе звернена вся увага", — сказав Сілва.

Нагадаємо, Дембеле — найкращий гравець сезону в Лізі 1.