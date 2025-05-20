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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (12.05.2025-18.05.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

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📰 ПОЛІССЯ ЗВІЛЬНИЛО ЩЕ ДВОХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОВОДИТЬ ВНУТРІШНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ.

📰 КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ ПОГОДИВСЯ ПЕРЕЙТИ В НАПОЛІ — SKY SPORTS

📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ ПРЕДСТАВИВ НОВУ ДОМАШНЮ ФОРМУ З ЛЕГЕНДАРНОЮ КОСОЮ СМУГОЮ.

📰 ЛІВЕРПУЛЬ БЛИЗЬКИЙ ДО ТРАНСФЕРУ ФРІМПОНГА З ЛЕВЕРКУЗЕНСЬКОГО БАЄРА — ФАБРІЦІО РОМАНО.

📰 ГАРРІ КЕЙН ВИСЛОВИВСЯ ПРО СВІЙ ПЕРШИЙ ТРОФЕЙ В КАР'ЄРІ: "ХОТІВ ОДНОГО ДНЯ СКАЗАТИ: "А ЩО СКАЖЕТЕ ТЕПЕР?"

📰 МАКСИМ ШАЦЬКИХ ОЧОЛИВ УЗБЕЦЬКИЙ АНДИЖАН.

📰 НАПАДНИК БАРСЕЛОНИ РАФІНЬЯ ВИСЛОВИВСЯ ПРО СВОЇ ШАНСИ ВИГРАТИ ЗМ-2025: "ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ — НЕ ГОЛОВНА ЦІЛЬ. Я ГРАЮ ЗАРАДИ КОМАНДИ".

📰 ШАХТАР СТАВ ВОЛОДАРЕМ КУБКА УКРАЇНИ, ОБІГРАВШИ КИЇВСЬКЕ ДИНАМО.

📰 ГРАВЕЦЬ САНТА-КЛАРИ СТАВ НАЙШВИДШИМ ФУТБОЛІСТОМ У СВІТІ.

📰 ШАХТАР ФІНІШУВАВ НИЖЧЕ ДРУГОГО МІСЦЯ ВПЕРШЕ ЗА 29 РОКІВ.